"سيتحول إلى ريفالدو" .. اعتراف بفضل تشافي على يامال

ماذا دور المدرب الإسباني؟

يواصل لامين يامال نجم برشلونة الموهوب، تقديم أداء مبهر مع ناديه والمنتخب الإسباني، إذ أصبح أحد نجوم الكرة الإسبانية، رغم أنه يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

وقدم يامال مستوى مميزًا في تتويج إسبانيا بلقب يورو 2024 الصيف الماضي، قبل أن يشارك بفعالية في الفوز على سويسرا (4-1) أمس الأحد في دوري الأمم الأوروبية.

الصحفي سانتي جيمينيز تغنى بيامال، قائلًا: "إذا استمر في النمو بهذه الطريقة، فقد يحصل على جسد مثل جسد ريفالدو، لذا سيكون جناحًا كبيرًا".

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وأضاف في تصريحات ببرنامج "كاروسيل ديبورتيفو": "في عام واحد، اكتسب لامين حوالي 10 كيلوجرامات كتلة عضلية، ومن المتوقع أن ينمو طوله عدة سنتيمترات أخرى".

وأضاف: "إذا كان يامال هو ما عليه الآن، فالفضل في ذلك يرجع إلى مدرب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز وفريقه، فقد منحه الدقائق التي يحتاجها والراحة التي يحتاجها".

وختم: "صراحة، تشافي استبعد يامال في فترات، لأنه أرسله إلى صالة الألعاب الرياضية، يمكنك قول الكثير من الأشياء عن تشافي، لكن لا يمكن إنكار فضله في أن يكون لامين ما هو عليه الآن، كما راهن أيضًا على مواهب شابة مثل باو كوبارسي وفيرمين لوبيز".