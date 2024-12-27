"خالفنا قواعد لاماسيا من أجله وعانيت لإقناع أسرته" .. مدير أكاديمية برشلونة السابق يكشف كواليس رحلة صعود لامين يامال

"تمسكت بأن يترك منزل عائلته"

كشف تشافي فيلاجوانا، المدير السابق لأكاديمية نادي برشلونة، تفاصيل جديدة عن رحلة صعود النجم الواعد لامين يامال في "لاماسيا"، ونجاحه في إقناع أسرة الفتى الإسباني بترك منزله والالتحاق بالأكاديمية.

وأصبح لامين يامال (17 عامًا) أكثر المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، حيث ساهم بشكل مؤثر في فوز منتخب إسبانيا ببطولة "يورو 2024" الصيف الماضي، ولعب مع برشلونة هذا الموسم 21 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة بمختلف المسابقات.

وأجرى فيلاجوانا، مقابلة صحفية مع "آس" كشف خلالها كيف نجح في تجنيد يامال لصالح "لا ماسيا"، وعن كفاحه لإقناع والديه بأنهم "إذا أرادوا رؤية ابنهم لاعبًا ناجحًا، فعليه أن يحزم حقائبه ويغادر منزل العائلة في ماتارو ويلتحق بأكاديمية النادي الكتالوني".

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وقال تشافي فيلاجوانا: "في لا ماسيا، كان كل شيء جاهز لتشجيع النمو الشخصي والكروي للأطفال؛ لا توجد بيئة أفضل من ذلك، لقد كنت شاهدًا على خطوات يامال الأولى في صفوف فرق الناشئين للبلوجرانا".

وأضاف: "قمنا باستثناء لامين لأن اللاعبين الذين عاشوا ويبيتون في لا ماسيا كانوا في العادة من الشباب الذين يعيشون خارج كاتالونيا، أما مع لامين رأينا بيئة اجتماعية واقتصادية وعائلية قد لا تكون مناسبة تمامًا لتدريبه ونموه الشخصي، ففضلنا أن ينتقل للعيش داخل الأكاديمية".

وتابع فيلاجوانا: "اعتقدنا أنه يحتاج إلى بيئة أكثر توازنًا وتحكمًا. أردنا ضمه إلى لاماسيا، وقد ذكرنا ذلك لوالديه وفي النهاية، بعد التفكير في الأمر لفترة طويلة، وافقوا. لم يكن الأمر سهلاً، لأكون صادقًا".

وواصل: "هل فوجئت بذكاء هذا اللاعب؟ لا يمكن لأحد أن يتوقع هذا الانفجار. كنا نعلم أنه يتمتع بإمكانات هائلة وأنه لاعب مختلف عن الآخرين. لكن السرعة التي صعد بها وتأقلم مع الفريق الأول فاجأتنا جميعًا".

