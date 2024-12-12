يامال عن أزمته بفحص المنشطات بعد إسقاط دورتموند: كنت أتبول على نفسي!

تحدث كذلك عن تمريرته المتقنة إلى رافينيا

كشف لامين يامال جناح برشلونة، عن واقعة غريبة حدثت له، خلال مواجهة الفريق الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة نجح في الفوز على نظيره الألماني بعقر داره، عن طريق ثلاثية سجل منها رافينيا هدفًا واحدًا مقابل هدفين لفيران توريس، حيث جاء الهدف الثالث من صناعة يامال الذي حصل على جائزة رجل المباراة.

وبعد المباراة واجه يامال مشكلة قبل إجراء فحص المنشطات العشوائي، وكشف عن سببها قائلًا لشبكة "موفي ستار بلس":"كنت أتبول على نفسي بعد المباراة، ولكنهم لم يسمحوا لي لأنني اضطررت إلى الخضوع لاختبار مكافحة المنشطات".

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وعن تمريرته المتقنة إلى رافينيا التي فشل الأخير في تحويلها إلى هدف:"هذه التمريرة تأتي بشكل طبيعي بالنسبة لي، لا أقوم بها بشكل منتظم في التدريبات، بل تحدث بصورة تلقائية للغاية".

جدير بالذكر أن فوز برشلونة على دورتموند جعله يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بـ15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 6 جولات.