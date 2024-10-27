"لا يعلمون أنني أمتلك قدم يمنى" .. لامين يامال يسخر من نجوم ريال مدريد بعد هدفه بالكلاسيكو

يامال تألق في الكلاسيكو وسجل هدفًا أمام ريال مدريد

سخر لامين يامال نجم برشلونة من لاعبي ريال مدريد، بعد الهدف الذي نجح في تسجيله بالكلاسيكو الذي أقيم أمس السبت بقدمه اليمنى.

يامال سجل الهدف الثالث في انتصار برشلونة على ريال مدريد برباعية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال يامال خلال تصريحات لإذاعة "Cope": "ربما لم يكن لاعبو ريال مدريد يعرفون أنني أمتلك قدم يمنى أيضًا أستطيع أن أسجل بها".

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وأضاف: "أستخدم القدم اليمنى عندما أحتاج إليها، مثلما حدث أمام ريال مدريد".

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 30 في ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا على ريال مدريد الوصيف بفارق 6 نقاط كاملة، بعد حسم الكلاسيكو ليلة أمس السبت.