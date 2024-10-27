كاد أن يكون بجانب فينيسوس .. ريال مدريد حاول التعاقد مع لامين يامال!

يامال تألق في الكلاسيكو وسجل هدفًا أمام ريال مدريد

فجر الصحفي خوسيه فيليكس دياز مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن محاولة ريال مدريد خطف لامين يامال من برشلونة، إذ كاد النجم البرازيلي أن يتواجد بجانب فينيسيوس جونيور في تشكيل الملكي.

صاحب الـ17 عامًا ظهر لأول مرة مع الفريق الأول للبارسا لمدة 7 دقائق أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني موسم 2022-2023، وقد أصبح الموسم الماضي أحد نجوم الفريق بخوضه 50 مباراة ترك خلالها بصمته على 16 هدفًا.

يامال كان مرتبطًا مع البارسا بعقد ينتهي صيف 2024 لكنه جدده في أكتوبر الماضي حتى 2026، مع وجود اتفاق ضمني معه ووكيله على تجديده حتى عام 2030 بوجود شرط جزائي يقترب من المليار يورو حين يُتم عامه الـ18.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برنامج "إل شيرينجيتو" نقل عن دياز قوله أن ريال مدريد حاول التعاقد مع الدولي الإسباني حين كان في موسمه الأخير في عقده مع البارسا، إذ قال "حين لم يكن يامال مرتبطًا تمامًا بعقد مع البارسا، حاول ريال مدريد ضمه".

يُشار إلى أن يامال أكد في تصريح أخير استحالة أن يلعب في ريال مدريد، وقد استطاع صناعة هدف من رباعية فريقه ضم خصمه الأزلي في سانتياجو بيرنابيو، وذلك خلال المواجهة التي جرت بينهما السبت الماضي في الدوري الإسباني وانتهت لصالح الضيوف 4-0.