رحلة تعافي عن بُعد.. يامال يقضي "عيد الميلاد" في دبي

متى يعود؟

يواصل لامين يامال لاعب برشلونة التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليجانيس بالدوري الإسباني، على أمل العودة للمشاركة مع الفريق في أقرب فرصة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن صاحب الـ17 عامًا يتواجد حاليًا في دبي لقضاء عطلة عيد الميلاد، بينما يواصل العمل ليكون جاهزًا لخوض كأس السوبر الإسباني.

وأوضحت أن يامال يتواجد في الإمارات العربية رفقة ابن عمه محمد وصديقه صهيب، لقضاء عطلة عيد الميلاد، علمًا بأنه نشرت له صور في صالة الألعاب الرياضية بعد التدريب.

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وتقرر استبعاد يامال من مباراة بارباسترو في كأس ملك إسبانيا يوم 4 يناير المقبل، لكنه يرغب في أن يكون جاهزًا لخوض نصف نهائي كأس السوبر ضد أتلتيك بيلباو يوم 8 يناير في السعودية.

وختمت: "لن يعود يامال للتدريبات الجماعية لبرشلونة يوم 29 ديسمبر، وقد يمدد عطلته في الإمارات للاسترخاء واستعادة الطاقة، أو يعود لمواصلة تعافيه تحت إشراف أخصائيي إعادة التأهيل بالنادي".