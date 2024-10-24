لم يُفوت الأمر .. لامين يامال يرد على مشجع مدريدي قلل منه قبل مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ

نجم البارسا تدخل بنفسه للرد على أحد المشككين

لم يُفوت لامين يامال نجم برشلونة فرصة الرد على أحد مشجعي ريال مدريد الذين قللوا منه وشككوا في قدرته التألق أمام بايرن ميونخ في المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

المشجع خافي بريدج نشر خلال الشوط الأول من المباراة مقطع فيديو عبر "تيك توك" شكك خلاله في قدرات يامال، حيث قال "هل رأى أحدكم لامين يامال؟ هو بالنسبة لي لاعب جيد ولكنكم جمهور برشلونة تعتقدون أنه سيُسجل في مرمى البايرن، إلا أنه لن يُسجل، لقد اختفى".

صاحب الـ17 عامًا لم يكن على علم بهذا الفيديو لكنه رد على أرض الملعب خلال الشوط الثاني بصناعة الهدف الرابع والمساهمة بقوة في الفوز 4-1، وتقديم أداء ممتاز تخلله الكثير من الانطلاقات الرائعة والتمريرات المدهشة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رد يامال لم يتوقف عند حدود الملعب، بل عاد للمشجع المدريدي عقب المباراة ورد عليه قائلًا "هدئ من روعك أيها الطفل"، ملحقًا كلماته بعدد من الوجوه التعبيرية الضاحكة والباكية.

يامال يستعد حاليًا لمواجهة الكلاسيكو الكبرى أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهو اللقاء الذي سيُقام يوم السبت القادم.