وجه رسالة قوية بعد تحسن حالته

بشرى سارة للغاية بخصوص الحالة الصحية لمنير النصراوي والد لامين يامال نجم برشلونة، بعدما خرج بنفسه للحديث عن كواليس حالة الطعن التي تعرض لها الأربعاء الماضي.

وكان النصراوي قد تلقى عدة طعنات في موقف سيارات بشارع فرانك مارشال في حي روكافوندا التابع لبلدية ماتارو، نُقل على إثرها لمستشفى كان روتي في بادالونا، حيث كانت حالته خطيرة في البداية بعد اكتشاف وجود دم على رئته، ولكنه تحسن قليلًا وأصبحت حالته مستقرة.

وقال النصراوي في اتصال هاتفي مع خوسيه ألفاريز صحفي برنامج "إل شيرينجيتو":"لقد رأيت نفسي بين الحياة والموت، كنت خائفًا مثل أي إنسان آخر، علينا أن نكون أكثر هدوءًا الآن من أجل مصلحة الجميع، ليس لدي خيار آخر، عليك أن تعتقد أن العدالة سوف تقوم بعملها، الحمد لله، الله أكبر، وكل شيء له حل".

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وعن موعد خروجه من المستشفى:"أتمنى أن أخرج في أسرع وقت ممكن، وسأكون ممتنًا للحديث مرة أخرى، أنا أفضل قليلًا الآن".

وجاءت المداخلة التلفزيونية لوالد يامال، بعد قصة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشكر فيها كل من قام بتشجيعه، ونشر صورة مع ابنه لامين يامال برسالة :"سأعود أقوى من أي وقت مضى".

جدير بالذكر أن الشرطة لا تزال تحقق في الواقعة، وقالت إن الحادث وقع على الأرجح بسبب خلافات سابقة بين والد يامال والمعتدين عليه.