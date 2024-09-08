لامين يامال: الكلاب "سر مهارتي".. وكنت أخفي الكرة في المدرسة بسبب المعلم!

"كنت طفلًا فوضويًا"

أزاح لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، الستار عن طفولته مع كرة القدم، بعد خطواته المثيرة في عالم الساحرة المستديرة.

وقال يامال، في مقابلة مع فرانس فوتبول: "أتذكر في المدرسة، كنت أخفي الكرة داخل حقيبتي قبل دخول الفصل مباشرة، لأن المعلم لم يردني أن أضعها على الطاولة".

وأضاف: "أحببت لعب كرة القدم مع كلابي، قال والدي إنه ليس لدي ما يدعو للقلق، وأنهم لن يعضونني، لذلك استمتعت معهم، مراوغة الكلب هو أصعب شيء يمكن القيام به! لقد كان جزءًا من تعلمي، كان مثل التدريب".

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وكشف صاحب الـ17 عامًا كواليس انتقاله إلى برشلونة: "كنت عائدًا إلى المنزل من المدرسة، ركض نحوي أحد أصدقائي الذي سمع والدتي تتحدث عن ذلك لأصدقائها، وصرخ: ستذهب إلى برشلونة!".

وأضاف: "لم أصدق ذلك، سألت والدتي فأخبرتني إنها لا تريد أن تخبرني، لأنه لم يتم تأكيد الأمر بالكامل، لقد كانت صدمة! كنت أفكر في تناول وجبتي الخفيفة والذهاب إلى الحديقة مع أصدقائي، ثم قيل لي إنني سأوقع لبرشلونة!".

وأوضح: "عندما وصلت للبارسا كان لدي هذا الإتقان الفردي، لدي طريقتي في اللعب، لكنني كنت أفتقر إلى السيطرة على نفسي، كنت لاعبا فوضويًا بعض الشيء في ذلك الوقت".

وختم: "في لا ماسيا تعلمت أن أكون هادئًا وأن أعرف متى ألعب بسرعة ومتى ألعب ببطء، وأن ألعب كفريق، وكل ما يجعل مباراة برشلونة مميزة".