"لامين أفضل منه".. جوتي يصدم جماهير ريال مدريد بشأن فينيسيوس!

ماذا قال أسطورة الريال؟

فاجأ جوتي أسطورة ريال مدريد جماهير النادي الملكي بشأن اختياره قائمة أفضل 3 لاعبين في العالم بالوقت الحالي.

وقال جوتي، في تصريح لبرنامج "إل شرينجيتو" الإسباني: "فينيسيوس موجود في قائمة أفضل 3 لاعبين في العالم، لكنه ليس الأول".

وأضاف: "في المركز الأول بلا شك يوجد كيليان مبابي، وفي المركز الثاني سيكون لامين يمال، ثم فينيسيوس ثالثًا، هؤلاء هم لاعبو المستقبل".

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وردًا على سؤال هل سيسمح لفينيسيوس بالرحيل إذا طلب مغادرة ريال مدريد، علق: "إذا وصلني عرض مقابل 300 مليون يورو، سأقول نعم، لكنني سأحاول إقناعه بالبقاء".

وأوضح: "عليه أن يصمد بشأن العروض السعودية، سيحصل على هذا العرض بعد 3 أو 4 سنوات على أي حال".

وختم: "لا أرى أن رافينيا نجم برشلونة لديه إمكانات أكثر مما لديه حاليًا، لا أعتقد أنه سيحظى بموسم آخر رائع مثل هذا الموسم".