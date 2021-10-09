"لامبالاة حمدالله جعلت النصر ثالثًا، عليه أن يعلم أنه سيئ في تلك النقطة"

حمدالله حرم النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي

وجه سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر انتقادًا واضحًا للمغربي "عبد الرزاق حمدالله" متهمًا إياه بالسبب خلف عدم تواجد الفريق في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وحلوله ثالثًا.

حمدالله أهدر ركلة جزاء أمام الاتحاد ساهمت في خسارة النصر 3-1، ويتصدر العميد جدول الترتيب حاليًا برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال والنصر، فيما يتواجد الرائد ثانيًا بنقاطه الـ14.

ماذا قال الصرامي حول حمدالله وبماذا طالبه؟

الصرامي أكد خلال برنامج الحصاد الرياضي أن لامبالاة حمدالله في تنفيذ ركلة الجزاء أمام الاتحاد ساهمت في تراجع الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب، مطالبًا اللاعب بالاقتناع بأنه سيئ في تنفيذ ركلات الجزاء.

إذ قال "لامبالاة حمدالله في تسديد ركلات الجزاء هو ما جعل النصر يبقى ثالثًا في جدول الترتيب، لا يوجد لاعب يُهدر ركلات الجزاء بتلك الطريقة ويُصر على تنفيذها".

تابع "النجم ماجد عبد الله حين أهدر ركلتي جزاء مع المنتخب السعودي أمام البحرين وإيران، لم يُسدد ركلة الجزاء خلال المباراة التالية أمام الصين في سنغافورة وترك مهمة تسديدها لفهد الهريفي".

أتم "إن أصبح لدى اللاعب مشكلة نفسية أو فنية أو من أي جانب في ركلات الجزاء وأصبح لا ينجح في تحويلها لأهداف عليه أن يتراجع ويترك مهمة التسديد لزميل آخر، كرة القدم لعبة جماعية، حمدالله عليه أن يفهم أنه غير جيد في تنفيذ ركلات الجزاء".

كم ركلة جزاء أهدر حمدالله مع النصر منذ ارتدى قميصه؟

المهاجم المغربي لعب 72 مباراة في الدوري السعودي مع النصر، سجل خلالها 77 هدفًا.

حمدالله نفذ 34 ركلة جزاء مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي على مدار المواسم الثلاثة الماضية بجانب مباريات الموسم الجاري، وقد سجل منها 26 ركلة وأهدر 8.

صاحب الـ30 عامًا أهدر مع النصر كذلك ركلة جزاء واحدة من 5 نفذها في مباريات دوري أبطال آسيا، وقد سدد 4 ركلات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين نجح في تسجيلها جميعًا.

ما سبق يعني أن حمدالله سدد 43 ركلة جزاء مع النصر في جميع البطولات نجح في ترجمة 34 منها لأهداف وأهدر 9.

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