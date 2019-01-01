لامبارد يعترف بصعوبة المنافسة في دوري الأبطال بسبب العقوبة

المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد يعترف بصعوبة اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال المدير الفني لنادي تشيلسي فرانك لامبارد إن المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي أو المقبل ستكون صعبة جدًا بالنسبة للبلوز.

وينتظر الجميع قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا غدًا الخميس، تلك التي يقع فيها تشيلسي في التصنيف الأول بعد تتويجه بطلًا للدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وحول حظوظ تشيلسي في المنافسة على اللقب، يرى فرانك لامبارد أن الأمور بعيدة تمامًا نظرًا بالظروف التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وأضاف: "لا أعتقد أننا قادرين على المنافسة على أكثر من جبهة وفقًا للوضع الحالي، يجب علينا أن نكون أكثر صراحة واتساقًا مع ذواتنا"

وتابع: "في ظل العقوبة من المتوقع أن نظل في حالة عدم اكتمال، ستستمر على الأرجح هذا الموسم والموسم المقبل، وخلال هذه الفترة من الصعب المنافسة على كل الجبهات"

ساري يبلغ إدارة يوفنتوس رفضه الإقلاع عن التدخين

يذكر أن تشيلسي قد غاب عن دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليشارك في الدوري الأوروبي منذ أدواره الأولى ويتوج به في النهاية بعد فوزه على جاره اللدود آرسنال.