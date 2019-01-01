لامبارد يشيد بانتقادات مورينيو لتشيلسي

لامبارد على اتصال بمدربيه السابقين.. وماذا عن لامبارد؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إنه يستفيد كثيرًا من جوزيه مورينيو، سواء من الانتقادات التي يتحدث بها عبر وسائل الإعلام والموجهة للفريق، أو من خلال محادثاتهما.

وتحدث لامبارد عن علاقته بمدربيه السابقين وكيف يتواصل معهم حتى الآن من أجل التعلم من خبراتهم والاستفادة من بعض النقاط التي تنقصه كمدرب شاب.

وحول مورينيو تحديدًا، قال لامبارد إنه ما زال على تواصل بالمدرب البرتغالي السابق لتشيلسي، مؤكدًا أنه يستشيره أحيانًا في بعض التفاصيل.

وأضاف: "حتى فترة تواحده في مانشستر يونايتد كنا نتحدث عن أشياء كثيرة، لقد وثق كثيرًا في قدرتي على أن أصبح مدربًا محترفًا منذ أن كنت لاعبًا"

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وحول ريدناب قال: "لقد تعلمت منه الكثير من الأشياء وكان كثير التواصل معي خاصة في فترة تدريبي لديربي كاونتي وكان دائمًا ما يعطيني النصائح"

وأردف: "هناك الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به في الفترة المقبلة، يجب أن نستغل الأشياء الإيجابية وكلك السلبية التي حدثت لنا في الفترة السابقة ونتعلم منها لكي نصبح أفضل"

يذكر أن تشيلسي في الوقت الحالي يحتل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة حققها من 8 مباريات لعبها حتى الآن.