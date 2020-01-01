لامبارد يتهم السياسيين باستغلال لاعبي كرة القدم

لامبارد ينضم إلى روني ونيفيل وجاري لينكر ويرفض الاستغلال السياسي لكرة القدم

دافع فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي عن لاعبي كرة القدم ضد ما أسماه الاستغلال السياسي للعبة من قبل من يرسمون صورة خاطئة عن اللاعبين.

وكانت العديد من الجهات والمنظمات قد انتقدت لاعبي كرة القدم بسبب الرواتب التي يحصلون عليها، وتعدد من طالبوهم بالتبرع.

واستخدم وزير الصحة في المملكة المتحدة مات هانكوك إحاطة صحفية وطنية لحث نخبة لاعبي كرة القدم في إنجلترا على خفض الأجور.

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ومنذ ذلك الحين، أعلن لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز عن إنشاء صندوق خيري لمساعدة الخدمات الصحية في البلاد من أجل مكافحة الوباء الجديد.

وحول ذلك، قال فرانك لامبارد إن لاعبي كرة القدم يشعرون بحجم المسؤولية ويقومون بدورهم بشكل إنساني تجاه محاربة فيروس كورونا.

وأضاف: "أعتقد أنهم يحتاجون لبعض الوقت وأعتقد أن الساسة لم يقوموا بالدور المطلوب بينما كانت الأمور تتجه نحو الخطر. كان الناس وراء الكواليس يعرفون ذلك ومن المؤسف أنهم تسببوا في الوصول إلى هذه النتائج"

وتابع: "أعتقد أن رد الفعل الإيجابي الذي أظهره اللاعبون يجب أن يستمر، إذا كان هناك ضوء في نهاية هذا النفق، إذا كانت هناك أشياء يمكننا جميعًا تعلمها، فهذه هي الطريقة التي نرد بها"

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يذكر أن فرانك لامبارد قد دافع عن لاعبيه من قبل خاصة بعد إصابة نجم تشيلسي الصاعد كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا في مارس الماضي.