لامبارد وديلي آلي يشاركان في فيلم للتوعية بالصحة العقلية

تحت رعاية الأمير ويليام لامبارد وآلي يشاركان في فيلم للتوعية بالصحة العقلية

تقرر عرض فيلماً في إنجلترا للتوعية بأهمية الصحة العقلية، وسيشارك فيه عدد من الرياضيين بينهم فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، وديلي آلي لاعب توتنهام.

وتأتي هذه الحملة برعاية الأمير ويليام دوق كامبريدج، لتشجيع المواطنين على الاعتناء بصحتهم العقلية.

ومن المنتظر أن يتم تأجيل كافة مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، لمدة دقيقة واحدة لتشجيع الجماهير على استغراق دقيقة لحماية عقلهم وصحة عائلاتهم وأحبابهم.

ويعتبر الانتحار أكبر قاتل للرجال دون سن الـ 45 في المملكة المتحدة، وتسعى الدولة لمحاربته.

جول 25 | هل محرز وصلاح هما الأفضل في تاريخ العرب؟

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي: "تأخير بداية المباريات، فكرة بسيطة، إلا أنه يوفر لنا فرصة لإيصال رسالة هامة عن الصحة العقلية".

جدير بالذكر أن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، تنطلق من يوم السبت وحتى الإثنين، وأبرز تلك المواجهات ديربي الميرساسيد بين ليفربول وإيفرتون ومواجهة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.