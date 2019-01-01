لامبارد: هذه مشكلة تشيلسي وأريد تحسين التشكيلة

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يوضح مشكلة الفريق وموقفه من سوق الانتقالات.

أكد المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على رغبته في تحسين تشكيلة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رفع عقوبة الانتقالات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن فريقه يعاني من عدة مشاكل أبرزها هو فقدان الفرص السهلة وعدم استغلالها.

وقال لامبارد: "أحب أن أنظر لكل المناطق في الفريق ففي الصيف خسرنا هازارد والذي كان يتحمل الكثير من العبء التهديفي لما سواء بالتسجيل أو الصناعة، لكننا وجدنا الحلول المختلفة".

وأضاف: "أريد من الجميع أن يتطورا ويقدموا مستويات أفضل، لديهم الإمكانيات للقيام بذلك بسبب سنهم والمكان الذي وصلوا له فيه".

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وأكمل: "نريد بالطبع بمرور الوقت أن نحسن التشكيلة لكن ذلك سيحدث مع مراعاة العديد من الأمور، وعلى رأسها أن يكون من يأتي لنا على استعداد لتقديم كل ما لديه ليرينا اللاعب الذي هو عليه".

وأنهى تصريحاته: "بعض الأحيان لا نسجل من الفرص المتاحة لنا وفي المقابل المنافس يمر بكرتان ويسجلهما، ذلك يكون محبطًا لذلك علينا التحسن في ذلك الجانب أيضًا".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٩ نقطة بعد مرور ١٦ جولة، وحصل على حكم يسمح له بدخول سوق الانتقالات الشتوية القادم.