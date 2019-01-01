لامبارد: نحقق الأهداف التي ننشدها بالفعل

تصريحات لامبارد عقب فوز تشيلسي على ريد بول سالزبورج

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قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن الانتصارات التي يحققها النادي في إطار التحضيرات تحقق للفريق ما ينشده فيما هو آت.

وحقق تشيلسي انتصارًا كاسحًا على ريد بول سالزبورج بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك في مباراة ودية في إطار الموسم التحضيري للفريقين.

وعقب اللقاء قال لامبارد إنه مستعد لخوض المباريات الرسمية قبل 11 يومًا فقط من انطلاق البريميرليج في موسمه الجديد.

وأضاف: أمامنا بعض النقاط لكي نصبح على أتم الاستعداد للموسم الجديد، وحتى الآن نحن نعمل بشكل إيجابي ونحقق أهدافنا المنشودة.

وتابع: "كريستيان بوليسيتش يقدم مردودًا رائعًا وهذا ما نتفاءل به جميعًا، وبالطبع ننتظر منه الكثير في المرحلة المقبلة نظرًا لأنه لاعب كبير وإضافة مميزة للفريق"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 31, 2019

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يذكر أن تشيلسي كان قد حقق عددًا من الانتصارات في الجولة التحضيرية أهمها كان الفوز على برشلونة في كأس الأبطال الودية.