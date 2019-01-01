لامبارد: لا أعلم كيف فاز بيلسا بجائزة اللعب النظيف

فرانك لامبارد لم ينسي ما فعله مارسيلو بيلسا الموسم الماضي

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتقد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، فوز مارسيلو بيلسا بجائزة اللعب النظيف من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفاز مدرب ليدز الأسبوع الماضي بجائزة اللعب النظيف، بعدما سمح لفريق أستون فيلا الموسم الماضي بتسجيل هدفاً في شباك فريقه رداً على الهدف الذي سجله لاعبوه أثناء إصابة أحد لاعبي أستون فيلا.

ولكن لامبارد لديه رأي آخر حول فوز بيلسا بالجائزة، إذ يراه غير مناسباً لها بسبب واقعة التجسس التي حدثت الموسم الماضي.

واعترف مدرب ليدز الموسم الماضي، بأنه كان يتجسس على تدريبات ديربي كاونتى الفريق الذي كان يدربه لامبارد، وتمت معاقبته 200 ألف جنيه إسترليني.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "ابتسمت عندما علمت بالأمر، لا أعلم من صوت لهذه الجائزة؟، الجميع يعلم ماذا حدث الموسم الماضي".