لامبارد: زياش متحمس للغاية وشعرت بالإحباط من أجله

تصريحات فرانك لامبارد عقب مباراة كراسنودار وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن النجم الدولي المغربي حكيم زياش متحمس جدًا للتألق واللعب في الفترة الحالية.

جاء ذلك عقب نجاح تشيلسي في تحقيق انتصار هام على كراسنودار الروسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك خلال مباراة صعبة خاضها الفريق الإنجليزي خارج قواعده وفي حضور جماهيري روسي، وفي مباراة شهدت تسجيل حكيم زياش أول أهدافه بقميص البلوز.

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وعقب المباراة، قال فرانك لامبارد إن تحقيق الفوز خارج الميدان كان مهمًا للغاية وبهذه الكيفية يمنح الفريق دفعة كبرى نحو الأمام وثقة في المواعيد القادمة.

وأضاف: "كراسنودار؟ اعتقدت أنهم قدموا مباراة جيدة وكنت أتوقع مباراة جيدة. لقد أتيحت لهم بعض الفرص للتسجيل في الأجزاء الأولى من الشوط الثاني حيث شعرنا ببعض الضغط لكننا كنا سريعين للغاية في كيفية تسجيلنا لأهدافنا"

وتابع: "أداء حكيم زياش؟ على الرغم من أن أداؤه كان جيدًا للغاية ولكن يجب أن تتذكر أنه لم يبدأ مباراة منذ مارس عندما انتهى الدوري الهولندي"

وأردف: "لقد غاب طويلًا عن الملاعب، لذلك كنت متحمسًا جدًا لدخوله أرض الملعب والعودة من جديد، ولذلك أيضًا شعرت بالإحباط بالنسبة لي وله ولنا كفريق لأن إصابته لم تسمح له ببدء الموسم معنا"

وأكد: "ما رأيته في التدريبات حتى الآن وما كنت أعلم أنه سيحدث أننا تعاقدنا معه كلاعب مميز، لقد كان لاعبًا يتمتع بجودة وشخصية هائلة لاستلام الكرة والتمريرات الحاسمة وإيجاد الأهداف"

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يذكر أن حكيم زياش قد انضم إلى صفوف تشيلسي هذا الصيف، ولكنه تعرض للإصابة خلال الفترة التحضيرية القصيرة لم تسمح له ببداية الموسم رفقة البلوز.