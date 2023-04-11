لامبارد: ريال مدريد؟ تحدثت مع بعض المدربين وهناك أشياء نعجز عن إيقافها!

مهمة صعبة أمام مدرب البلوز

اعترف فرانك لامبارد المدير الفني المؤقت لتشيلسي، بصعوبة المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

لامبارد تسلم المهمة هذا الشهر بعد رحيل مواطنه الإنجليزي جراهام بوتر بسبب النتائج المتواضعة، والأمور تبدو في غاية الصعوبة له عندما يلعب أمام ريال غدًا، الأربعاء، على ملعب سانتاجو برنابيو.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي للقاء:"لدينا العديد من اللاعبين الشباب في غرفة الملابس، لكن شعور اللعب في دوري أبطال أوروبا ليس جديدًا على هذه المجموعة".

وعن حديثه مع روبيرتو دي ماتيو الذي حصل على لقب الأبطال مع تشيلسي في سيناريو مشابه:"لقد تحدثت مع بعض المدربين ولكن دي ماتيو ليس منهم، لقد قام بعمل رائع لكن وضعي يختلف عنه".

وعن ريال مدريد:"في كرة القدم القصة تختلف في كل عام، علينا تفهم أن ريال مدريد نادٍ خاص ومكان خاص، هناك بعض الأشياء لا نستطيع السيطرة عليها وريال هو المرشح الأوفر حظًا بالبطولة، ولكني لا أفكر في العام الماضي، كل تركيزي على ما سيحدث هذا الموسم".

وعن اللاعب الذي يُقلقه في ريال مدريد:"إنه سؤال صعب، لديهم الكثير من اللاعبين المميزين، لدي احترام كبير لريال مدريد، وأنا من أشد المعجبين بفينيسيوس جونيور".

يذكر أن ريال يستضيف تشيلسي غدًا، الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الثمانية، قبل اللعب أمام الفريق اللندني يوم الثلاثاء 18 أبريل على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.