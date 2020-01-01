لامبارد: تشيلسي في منتصف الطريق ونريد تكرار ذلك الأداء

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي سعيد بأداء فريقه أمام نظيره إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

أعرب المدرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه اليوم أمام نظيره إيفرتون في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن الفريق لا يزال أمامه الكثير ليتطور بالرغم من الأداء المميز اليوم، وطالب بتكرار ما قدمه الفريق من جديد أمام أستون فيلا.

وقال لامبارد: "كل شيء سار بشكل مميز بالنسبة لنا لكن علينا ألا ننجرف كثيرًا خلف هذا الفوز، يجب أن نكرر ذلك الأداء أمام أستون فيلا فلقد عانينا كثيرًا من عدم الاستقرار في الفترة الماضية".

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وأضاف: "لا يزال الطريق طويلًا للغاية للحديث عن التنافس على المربع الذهبي، علينا أن نضع كل تركيزنا على أنفسنا وكل شيء في أيدينا".

لامبارد التلميذ الذي تفوق على كل أساتذته

وأردف: "الفريق لا يزال في حاجة للمزيد من التطور والنضوج، لا أعتقد أننا وصلنا لأفضل ما لدينا بعد نحن في منتصف الطريق الآن، نريد أن نستمر في العمل خلال الفترة المقبلة".

وأكمل تصريحاته مشيدًا بجورجينيو: "هو يستلم الكرات في أماكن صعبة للغاية بالملعب ونحن في حاجة لمثل تلك الثقة التي يمتلكها، لقد أظهر ذلك في الشوط الأول".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز تشيلسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام إيفرتون وسجل للبلوز ماونت وبيدرو وويليان وجيرو.