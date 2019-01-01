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لامبارد يقترب من الاتفاق مع تشيلسي بعد اجتماع ستامفورد بريدج

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Getty Images
الأسطورة يعود إلى بيته

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

اقتربت عودة فرانك لامبارد إلى تشيلسي مجدداً بعد الاجتماع الذي دار للاتفاق على توليه تدريب الفريق الموسم المقبل.

وكان ديربي كاونتي أعطى لامبارد الحرية للتفاوض مع تشيلسي في الأيام الماضية، ومنحه إذناً للتغيب عن التدريبات لحسم المفاوضات.

وأوضحت "سكاي" أن لامبارد اجتمع مساء الأربعاء مع إدارة تشيلسي لقرابة ست ساعات لحسم تفاصيل عقده لتولي تدريب الفريق.

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ونشرت الشبكة لقطات للامبارد وهو يغادر ملعب "ستامفورد بريدج" الذي شهد الاجتماع في قرابة الواحدة والنصف صباح الخميس.

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وأكدت الشبكة أن الاجتماع أسفر عن اتفاق بين الطرفين على بنود العقد، وأن الإعلان الرسمي عن تولي لامبارد الإدارة الفنية وشيك.

وكان تشيلسي قد ترك مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري يرحل عن تدريب الفريق بعد موسم واحد في قيادته حقق فيه الدوري الأوروبي.

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