لامبارد: بولسيتش سيسجل أهدافاً رائعة في هذه الحالة

المدير الفني للبلوز يشيد بأداء لاعبه الأمريكي

أشاد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، بكريستيان بوليسيتش لاعب البلوز، بعد مستواه في مباريات الفريق الأخيرة.

وسجل بوليسيتش هدفاً في فوز فريقه، على واتفورد مساء أمس بهدفين لهدف في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "أنا أحب بوليسيتش إنه لاعب رائع، لقد سجل هدفاً جميلاً بالأمس".

وواصل: "إن استمر على هذا الأداء، فإن أهدافه ستتحسن ومستواه سيرتفع، لقد كان أداءه العام الماضي جميلاً أيضاً".

ويعيش اللاعب صاحب الـ 21 عاماً فترة نجاحات مع البلوز حالياً، وأصبح ثاني أصغر لاعب أمريكي يسجل هاتريك في تاريخ البريميرليج.

مهاجم تشيلسي يثير غضب جمهور يوفنتوس

ويستعد بوليسيتش مع تشيلسي، لمواجهة أياكس مساء الثلاثاء القادم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، إذ يسعى البلوز للفوز وتصدر المجموعة.