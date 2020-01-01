لامبارد: بايرن ميونخ مرشحون للقب ولكن عليّ إيقافهم

أبرز ما جاء في مؤتمر فرانك لامبارد الصحفي والخاص بمواجهة تشيلسي وبايرن ميونخ

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن المواجهة أمام بايرن ميونخ ستكون صعبة للغاية، ولكن الفريق سيدخلها بحثًا عن تحقيق الانتصار.

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وتحدث المدير الفني لنادي تشيلسي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي ستقام مساء الغد على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وحول المباراة قال لامبارد في: " التواجد في دوري أبطال أوروبا يجعل هناك شيء واحد واضح وهو أن يصبح مستوى التركيز في أعلى نقطة في مباراتي الذهاب والإياب"

وأضاف: "في دوري أبطال أوروبا لا يوجد هامش للخطأ، الخطأ يجعلك تواجه خطر الإقصاء، لذلك عليك أن تقدم أعلى مستوى لديك في 180 دقيقة"

وأضاف: "نحن نمر بفترة جيدة، وأخذنا الوقت اللازم من أجل التحضير للمباراة والظهور فيها بأقوى شكل ممكن، هذا ما نعمل من أجله في الوقت الحالي"

وتابع:" أولفيه جيرو لاعب مهم بالنسبة لنا، لقد قدم أداء رائعًا في المباراة الأخيرة أمام توتنهام، وأنا سعيد جداً بما يقدمه وبالعمل الذي يقوم به في الفترة الأخيرة على وجه الخصوص"

وأردف: "جيرو جعلني أعيد النظر والتفكير كثيراً من أجل أختيار المهاجم الذي سيبدأ قبل كل مباراة، إنه يمتلك جودة مرتفعة ويستحق الحصول على الفرص"

وحول لاعبيه المصابين قال فرانك لامبارد: "بوليسيتش وكانتي وأودوي خارج المباراة، جميعهم يعاني من الإصابة ولن يكون أحدهم حاضرًا مع الأسف"

واستمر: "يجب أن يقدم اللاعبين كل شيء ويظهروا أنهم مستعدين لرفع النسق غداً، لا يمكننا السقوط في بعض اللحظات خلال المباراة، وذلك لأن هناك أوقات سوف نعاني فيها، سأتكلم مع اللاعبين الصغار تحديدًا قبل هذه المباراة"

وأكمل: "هل يمكن للبايرن تحقيق دوري الأبطال؟ نعم، لم لا؟ بالنظر إلى وضعهم الحالي فإنهم على قمة ترتيب الدوري. هم يستطيعون التغلب على الصعوبات بسبب القوة التي يمتلكونها"

واسترسل: "بالنسبة لي وعلى المستوى الشخصي أحترمهم بشكل كبير وأقدر ما يفعلونه في كل عام، لذلك تحقيق اللقب بالنسبة لهم هدف يتجدد في كل عام، ولكن عملنا هو القيام بإيقافهم"

وحول المهاجم البولندي وهداف الفريق البافاري قال: "ليفاندوفسكي؟ لست قلقاً بشأنه، كان مصدرًا للخطورة في سنوات كثيرة ولديه أرقام قياسية في التسجيل"

وأيضًا: "هناك الكثير من الأحاديث دائمًا حوله لأنه لاعب من طراز رفيع، لاعب واحد رائع ولكن بالنظر إلى ما يمتلكون فإنهم لديهم الكثير من اللاعبين المميزين".

وأخيرًا قال:" لسنا مرشحين؟ لكي أقوم بعملي عليّ التحضير بالشكل الأمثل للقاء، النظر في إمكانيات الخصم ومحاولة اكتشاف نقاط القوة والضعف"

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يذكر أن تشيلسي قد غاب عن دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكنه في مقابل ذلك شارك في بطولة الدوري الأوروبي ونجح في الفوز بها.