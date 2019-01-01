لامبارد: استعدنا شخصية تشيلسي اليوم

النجم الإنجليزي يُشيد بفريقه بعد العودة لنغمة الانتصارات أمام أستون فيلا

نجح نادي تشيلسي في الفوز على ضيفه أستون فيلا بتلك الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح البلوز.

وفي تصريحات المدرب فرانك لامبارد المدير الفني الحالي لتشيلسي قال: "أعتقد اننا قدمنا مستوى رائع اليوم، أنا سعيد أننا عدنا من جديد، لقد أخفقنا بعض الشيء أمام وست هام واليوم نجحنا في العودة".

وتابع: "شخصية الفريق كانت هامة لنا في هذه المباراة وهي ما جلب لنا الفوز، الأمر السيء أننا لم نستغل الكثير من الفرص ونسجل منها، أستون فيلا لديهم فريق جيد ولاعبين جيدين، وكان من الغريب مواجهة جون تيري، كان الأمر صعبًا".

- تشيلسي 2-1 أستون فيلا

- مانشستر يونايتد 2-1 توتنهام

- ليستر سيتي 2-0 واتفورد

- وولفرهامبتون 2-0 وست هام

- ساوثهامبتون 2-1 نورويتش سيتي

- ليفربول 5-2 إيفرتون



أصحاب الأرض جميعهم فاز الليلة! 🏟️✌️ pic.twitter.com/DO8GSXm5bY — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 4, 2019

وفي الأخير قال: "أنا سعيد أن تيري يقضي أوقاتًا جيدة هنا، هو أسطورة وقائد كبير في الملعب".

يذكر أن تشيلسي يتواجد الآن في المركز الرابع بترتيب الدوري حيث يمتلك الفريق 29 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي