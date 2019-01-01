لامبارد: أخيرًا جلبنا النقاط الثلاثة.. تامي: اليوم حققت حلمي

تعرف على تصريحات لامبارد وتامي أبراهام عقب الفوز على نوريتش سيتي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، سعادته بالفوز الأول له مع البلوز مؤكدًا شعوره بالفخر بسبب تسجيل تامي أبراهام لهدفين.

تشيلسي نجح في الفوز بنتيجة 3-2 ضد نوريتش سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد في تصريحات عقب المباراة: "اللقاء كان اختبارًا صعبًا بالنسبة لنا ولكن الأهم دائمًا هو العودة بالنقاط الثلاثة. استقبال هدفين أمر سيء ولم نتمناه لكن من الجيد الفوز. أنا سعيد".

وتابع: "فخور بما حققه تامي أبراهيم وتسجيل هدفين. لقد لعبنا مباراة جيدة وتحكمنا في الرتم ونستحق الفوز بالمباراة".

مدرب البلوز أشار إلى أنّ بيدرو شعر ببعض الآلام قبل المباراة كما أن ماسون يعاني من انزعاجات في السمانة متمنيًا الشفاء العاجل للاعبيه.

أما مسجل الهدفين فقد علّق: "كنا نعلم أنّ اللعب في نوريتش ليس سهلًا ورغم استقبال الأهداف لكننا كنا نعلم بقدرتنا على خلق المزيد من الفرص".

واختتم: "طالما حلمت بالانضمام للفريق الأول في تشيلسي ثم اللعب أساسيًا وتسجيل الأهداف وسعيد بتحقيق هذا الحلم. أول مباراتين في الموسم كانتا معقدتين ولكننا نجحنا أخيرًا في العودة بالنقاط الثلاثة".

جدير بالذكر أنّ لامبارد حقق أول انتصار مع تشيلسي كمدرب ولكنّه يمتلك 349 فوزًا كلاعب للبلوز.