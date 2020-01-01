لاماسيا والوضع الاقتصادي .. لابورتا يوضح خطته لإحياء برشلونة

الرئيس القديم يترشح من جديد للرئاسة

أوضح جوان لابورتا، المرشح الرئاسي في انتخابات برشلونة المقبلة، بمؤتمر صحفي خطته حال نجاحه في العودة لرئاسة النادي الكتالوني من جديد.

لابورتا واحد من تسعة أسماء تأكد ترشحها حتى الآن في الانتخابات المزمع عقدها بيناير القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد لبرشلونة.

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المزيد من الفرق

وقال لابورتا في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الإثنين: "نحتاج للتواضع والشجاعة، رئاستي لبرشلونة جلبت لي الفخر وأفضل لحظات حياتي هو خوض ذلك التحدي".

وأكمل: "للنجاح يجب امتلاك أشخاص ناجحين والمهارة، عندما عينت بيب جوارديولا مدرباً شرحت الأمر لميسي ووالده ومشروعي الرياضي، ميسي يحتاج لأفضل فريق بجواره ليكون الأفضل بالتاريخ".

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وواصل الرئيس السابق: "واثق في الفوز وإعادة السعادة للجمهور، المثل الأعلى هو جوان جامبر، طريقنا نحو الفوز سيكون عبر العمل بجدية".

وأردف: "الوضع الاقتصادي للنادي درامي للغاية وبحاجة للإصلاح، وكلنا ثقة أن بالعمل الجاد يمكن إصلاح الوضع وعكسه نحو الطريق الصحيح".

وختم: "نريد السيطرة على دوري الأبطال، لا ماسيا سنعمل على إعادة رونقها، هي من أخرجت ميسي، بيكيه، تشافي، بويول، بيدرو، وسيسك وأن من يحمل هذا القميص يعرف قيمته، وفي هذه المناسبة يحب تحية كرويف وتذكر فلسفته الخاصة التي جلبت لنا النجاح".

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لابورتا تولى رئاسة برشلونة في الفترة من 2003 وحتى 2010، والتي شهدت عودة الفريق للتتويج بدوري الأبطال في مناسبتي 2006 و2009.