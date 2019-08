لاماسيا تنفق على صفقات برشلونة.. حقيقة أم خرافة؟

لماذا لا يعتمد برشلونة على لاعبي لاماسيا بعد اليوم؟ لماذا لم ينجح أي منهم في اقتناص مقعد أساسي؟ ربما لأنهم دون المستوى، أو ربما لأن برشلونة بات يشتري النجوم فيما يستغل صغاره لتغطية نفقات صفقاته..

طرح وهمي بالكامل إن أردنا الأمانة، فباسترجاع أبرز صفقات برشلونة منذ 2013-2014 نجد نيمار (قرابةً 90 مليون يورو بالعمولات الخفية الشهيرة) وعثمان ديمبيليه (125 مليون يورو) وكوتينيو (145 مليون يورو) وأنتوان جريزمان (120 مليون يورو) ولويس سواريز (80 مليون يورو).

لندع تلك الأرقام وجانباً ونراقب.. في صيف 2013-2014 باع برشلونة أغلى مقتنيات لاماسيا إلى بايرن ميونيخ مقابل 25 مليون يورو، ولنحفظ هذا الرقم جيداً لأنه لن يتكرر تقريباً، فكل ما أضيف هذا الموسم هو أندرو فونتاس مقابل مليون يورو فقط.

في الموسم التالي خرج كريستيان تيو في إعارته الأولى إلى بورتو مقابل 3 مليون يورو، ثم ذهب لفيورنتينا في إعارة أخرى كلفت 500 ألف يورو، ليتم بيعه أخيراً إلى ريال بيتيس في صيف 2017 مقابل 4 مليون يورو، فيما غادر رفيقه إسحق كوينكا مجاناً.

أيضاً دينيس سواريز الذي اشتراه برشلونة مقابل 1.5 مليون يورو من أكاديمية مانشستر سيتي، خرج في إعارته الأولى إلى إشبيلية في نفس صيف تصعيده (2014) للفريق الأول، ثم انتقل إلى فياريال مقابل 4 مليون يورو في 2015، قبل أن يعيد برشلونة شراءه مقابل 3.25 مليون يورو في 2016، وبعد الكثير من قلة الاستخدام، انتقل إلى آرسنال في إعارة أخيرة بيناير الماضي مقابل 2.5 مليون يورو، قبل أن يرحل نهائياً من جديد إلى سيلتا فيجو مقابل 13 مليون يورو.

جيرارد ديلوفيو قاسم زملاءه المصير ذاته بإعارة إلى إشبيلية ثم بيع لإيفرتون في صيف 2015 مقابل 6 مليون يورو، قبل أن يسترده مجدداً في صيف 2017 مقابل 12 مليون يورو، ليعيره في يناير التالي إلى واتفورد مقابل مليون يورو، ثم بيعه نهائياً في نهاية هذا الموسم مقابل 13 مليون يورو.

أخيراً كان خير ختام لتلك التحركات هو بيع بويان كركيتش أو ما يعرف سابقاً بميسي الجديد، لستوك سيتي مقابل 1.8 مليون يورو.

صيف موسم 2015-2016 كان بداية تحركات مارتن مونتويا أيضاً، بإعارة مقابل 1.3 مليون يورو في صفوف إنتر، وأخرى في يناير إلى بيتيس، قبل رحيله مجاناً إلى فالنسيا في صيف 2016.

