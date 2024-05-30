منح أملًا للأندية السعودية .. لاكازيت يضع مسؤولي ليون في حيرة

قرار صعب أمام المهاجم الفرنسي...

أثار ألكساندر لاكازيت، مهاجم ليون، الحيرة بشأن مستقبله مع الفريق الفرنسي، وسط اهتمام وترقب من عدة أندية سعودية، تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكره هوجو جيليميت الصحفي في جريدة "ليكيب" الفرنسية، فإن لاكازيت، سيتعين عليه اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله في الفترة المقبلة، وسط انتظار الأندية السعودية.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى وجود اهتمام من القادسية، والشباب للتعاقد مع المهاجم صاحب الـ 33 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأشار التقرير الفرنسي، إلى أن فترة انتقالات ليون، تتوقف على قرار لاكازيت، إما بالاستمرار والمشاركة في الدوري الأوروبي، أو الموافقة على عروض الأندية السعودية التي ستضاعف راتبه الحالي أربع مرات.

جدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي، شارك هذا الموسم مع ليون في 35 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 22 هدفًا، وصنع خمسة آخرين.