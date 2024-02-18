فيديو | لافتات من شأنها أن تغضب جمهور الاتحاد .. الشكل النهائي لـ"المملكة أرينا" قبل استقبال الهلال رسميًا

الليلة الظهور الرسمي الأول للهلال على المملكة أرينا..

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يستعد استاد "المملكة أرينا" لاستقبال أول مباراة رسمية للهلال اليوم الأحد، حيث لقاء الرائد، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

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الاستاد كان قد لعب عليه الزعيم من قبل قبل بالفعل خلال مواجهتي إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي في كأس موسم الرياض، والذي شهد تتويجه باللقب في النهاية، لكن لقاء الليلة هو أول اللقاءات الرسمية للأزرق عليه.

وفي إطار الاستعدادات للمباراة، نشر الصحفي الرياضي عساف الخليفي فيديو للتجهيزات الأخيرة بالاستاد، حيث تم تركيب لافتات كبيرة تحمل صور لاعبي الفريقين على جدرانه.

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كذلك تم طباعة عدد من اللافتات تحمل عدد من الألقاب التي يحب أن يرددها الجمهور كـ"كبير آسيا - فخر الزعامة - فخر أزرق - فخور بكوني هلالي".

المثير في الأمر هنا هو اللقب الأول "كبير آسيا"، حيث أن هناك شد وجذب بين جماهير الهلال ونظيرتها الاتحادية حول هذا اللقب..

الهلاليون يبررون أحقيتهم في اللقب بتتويج الزعيم بأربعة ألقاب من دوري الأبطال بمسماه القديم والحديث؛ مقسمة بالتساوي بين الفئتين، وهو الأمر الذي يرفض الاعتراف به خصومه، معترفين باللقبين الحديثين فقط.

على الجانب الآخر، يدعم الاتحاديون موقفهم وأحقيتهم بلقب "كبير آسيا" كون أن ناديهم هو السعودي الوحيد الذي توج باللقب مرتين متتاليتين عامي 2004 و2005، في إنجاز عجز عن تكراره خصومه المحليين من وقتها.

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