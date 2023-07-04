لاعب وسط يوفنتوس: لن أذهب للدوري السعودي .. مازلت صغيرًا

الدوري السعودي استقطب عديد النجوم هذا الصيف

رغم نجاح أندية دوري روشن السعودي في استقطاب عديد النجوم هذا الصيف، إلا أن بعض اللاعبين النانشطين في الدوريات الأوروبية يرفضون الانتقال إلى آسيا ويُفضلون البقاء في أوروبا لسنوات أخرى.

الدوري السعودي سيشهد تواجد مجموعة من النجوم الموسم القادم مثل كريم بنزيما ومارسيلو بروزوفيتش وفيليب جوتا وروبن نيفيش وخاليدو كوليبالي ونجولو كانتي، لكن لن يكون بينهم آرثر ميلو لاعب وسط يوفنتوس.

البرازيلي سُئل عن موقفه من اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم، فأجاب لسبورت ميدياسيت "لن أذهب للدوري السعودي، مازلت في عامي الـ26 وأريد البقاء في أوروبا والعودة لقمة مستواي من جديد وتحقيق المزيد من الإنجازات، وأود كذلك العودة للمنتخب البرازيلي".

ميلو ورغم تصريحاته إلا أنه لم يرتبط بأي نادٍ سعودي هذا الصيف، خاصة بعد تجربته الفاشلة مع يوفنتوس والتي تضمنت فترة إعارة قصيرة بدأت في يناير الماضي مع ليفربول لم يُكتب لها النجاح ذلك بسبب تعرضه للإصابة.

اللاعب عاد إلى فريقه الإيطالي لكنه على أعتاب الرحيل عنه بسبب رفض المدرب ماسيميليانو أليجري العمل معه، وقد أوضح في تصريحاته أنه سيعود إلى يوفنتوس ومن ثم يُحاول إيجاد الحل المناسب لإنقاذ مسيرته.