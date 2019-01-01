لاعب وسط ميلان يقترب من مغادرة الفريق

دييجو لاكسالت يقترب من الرحيل عن صفوف فريق ميلان في الصيف الجاري بحسب ما أكد وكيله.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف أريل كراسويسكي وكيل اللاعب الأوروجوياني دييجو لاكسالت لاعب وسط ملعب فريق ميلان الإيطالي عن قرب رحيله عن الروسونيري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كراسويسكي وأكد خلالها أن مسيرة اللاعب في صفوف فريق ميلان قد انتهت بنسبة تجاوزت الـ ٨٠٪.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يوليو ٢٠١٩

وتمت مشاهدة كراسويكسي اليوم في مقر نادي ميلان قبل أن يدلي بتصريحاته التي أكد من خلالها عن قرب اللاعب من الرحيل.

وقال كراسويكسي: "لقد كان اجتماعًا تنسيقيًا، سنستمر في العمل معًا وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث في مستقبل اللاعب، لكن لا شيء أكيد".

وأضاف: "من الممكن أن يغادر النادي، سنرى ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة، لكن علينا الحديث معه أولًا وقبل أي شيء آخر".

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وأكمل نافيًا بشكل تام تلقيه عروضًا من كل من أتالانتا وتورينيو وزينيت وقال: "أعتقد أنها مجرد إشاعات، لقد سمعتها مثلكم جميعًا".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لميلان مطلع الموسم الماضي قادمًا من صفوف جنوى، وخاض ٢٩ مباراة وصنع هدف وحيد.