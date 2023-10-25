"لاعب واحد فقط في النصر يستطيع اللعب في أوروبا!"

من هو اللاعب السعودي الذي يستطيع أن يحترف أوروبيًا حاليًا؟

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لا شك بأن الجمهور السعودي ينتظر أن يتواجد أحد اللاعبين السعوديين في الدوريات الأوروبية الكبرى، ولكن يبدو أن هناك لاعبًا واحدًا فقط في نادي النصر يستطيع أن يحقق هذا الأمر.

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ويرى هاشم سرور لاعب نادي النصر السابق، أن سلطان الغنام الظهير الأيمن للعالمي، هو اللاعب الوحيد الذي يستطيع أن يحترف أوروبيًا خلال الوقت الحالي.

ونشر سرور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "اللاعب الوحيد القادر على اللعب في الدوري الأوروبي سلطان الغنام".

ويقدم سلطان الغنام موسمًا رائعًا رفقة نادي النصر، حيث سجل هدفين وصنع 5 أهداف حتى الآن في جميع البطولات، وحصل على كارت أحمر وحيد.

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ويحتل الغنام المركز الثاني في ترتيب أعلى اللاعبين السعوديين قيمة سوقية في دوري روشن السعودي بقيمة 2 مليون يورو، خلف سعود عبد الحميد لاعب الهلال المتصدر بـ2.8 مليون يورو.

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