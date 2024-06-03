لاعب واحد تم استبعاده .. الكشف عن حقيقة "هروب" سلطان الغنام من ركلات الترجيح أمام الهلال

الجدل حول ركلات جزاء لاعبي النصر مازال مستمرًا

رغم مرور أكثر من يومين على نهاية مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر، إلا أن الجدل مازال مستمرًا في الأوساط النصراوية حول موقف اللاعبين من تنفيذ ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء لصالح الهلال.

المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة شهدت أحداثًا درامية كثيرة، أبرزها طرد لاعبين من الهلال وآخر من النصر، ومشهد انهيار كريستيانو رونالدو ودموعه الغزيرة عقب الخسارة، وتألق ياسين بونو وإنقاذه الهلال بتصديه لركلة جزاء علي الحسن.

وشهدت الساعات الأخيرة تداول النصراويين بعض الأخبار حول هروب بعض اللاعبين ورفضهم تنفيذ ركلات الترجيح، وأبرزهم الظهير الأيمن سلطان الغنام، إلا أن الإعلامي عبد العزيز العصيمي نفى ذلك تمامًا ومنح اللاعب صك البراءة.

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العصيمي أكد عبر منصة إكس أن الغنام لم يهرب من تنفيذ ركلات الترجيح ولا أي لاعب في النصر، بل كان اسمه مقيدًا ضمن قائمة المسددين وكان سيُسدد بعد الركلة الخامسة، مشيرًا إلى أن لاعب واحد استبعد من قائمة المسددين بسبب النقص العددي في الهلال، وهو لاعب الوسط عبد الله الخيبري.

وأضاف "لجمهور النصر | الكابتن سلطان الغنام وجميع اللاعبين لم يتأخر أحد منهم عن تسديد ضربات الجزاء. للمعلومية الكابتن عبدالله الخيبري هو الوحيد الذي لم يتم اختياره للتنفيذ وذلك حسب النظام ليتساوى عدد منفذين لاعبي النصر مثل عدد الهلال. الكابتن سلطان ومشاري وعلي ووليد ينفذون بعد الخمسة حسب الحالة والجاهزية بدون ترتيب".