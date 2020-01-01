لاعب ميلان يتعرض لهتافات عنصرية من جمهور إنتر

هتافات عنصرية في ديربي ميلانو

تعرض فرانك كيسي، متوسط ميدان ميلان لهتافات عنصرية من جماهير إنتر الموجودة خلال ديربي ميلانو بين الفريقين.

وحسم إنتر قمة الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي، بأربعة أهداف لهدفين على حساب ميلان في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

اللاعب الإيفواري تعرض لهتافات عنصرية، من جمهور إنتر خلال الشوط الثاني من المباراة، واستمرت لثواني معدودة.

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وكان ميلان قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين، قبل أن يقلب الروسونيري النتيجة خلال الشوط الثاني بتسجيل رباعية.

وتعد ظاهرة العنصرية، منتشرة بشكل كبير في الملاعب الإيطالية هذا الموسم، وتعرض لها لوكاكو لاعب إنتر في بداية الموسم، وبالوتيلي مهاجم بريشيا مؤخراً.

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، ولاتسيو صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر يحتل ميلان المركز العاشر برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن فيرونا صاحب المركز السادس.