"أنا لاعب متكامل ولكن!" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن شخصيته ويحذر جيل البرتغال "الموهوب"

كريستيانو رونالدو يستعد لكتابة التاريخ في "اليورو"..

"أنا لاعب متكامل".. هكذا وصف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "نفسه" قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مع منتخب بلاده.

منتخب البرتغال يتواجد في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024؛ إلى جانب كلٍ من تركيا وجمهورية التشيك وجورجيا.

وقال رونالدو في حوار مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "أنا لاعب متكامل؛ لكن.. هُناك دائمًا مجالًا للتحسن أكثر"، مشددًا على أن تألقه في عالم الساحرة المستديرة، رغم وصوله إلى سن الـ39 عامًا؛ يعود إلى تفانيه المستمر وعمله الجاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن دوره القيادي في الفرق التي مثلها والمنتخب الوطني.. أكد الأسطورة البرتغالية، على أنه يحاول أن يقوم بهذا الأمر بطريقة مثمرة؛ وذلك بمساعدة الآخرين، وأن يجعلهم يؤمنون بأنه شخص يتطلعون لرؤيته وأخذه كنموذج بالنسبة لهم.

وأضاف: "أريد أن أكون قدوة للجميع؛ سواء في الأوقات الجيدة، أو حتى في الأوقات السيئة، التي تتطلب مني استخدام الشدة كـ(قائد للمجموعة)".

رونالدو ورأيه في الجيل الحالي لمنتخب البرتغال

وعلى جانب آخر.. أعرب كريستيانو رونالدو عن فخره الكبير، بأن يكون أول لاعب يشارك في 6 نسخ من بطولة كأس أمم أوروبا؛ قائلًا: "لكنه فصلًا واحدًا مما حققته طوال مسيرتي الكروية".

أيضًا.. شدد رونالدو على إيمانه الكامل بمنتخب البرتغال الحالي، وقدرته على جلب السعادة للجماهير؛ خاصة أنه فريقٍ مليء بالمواهب التي لا تصدق، في عالم الساحرة المستديرة.

وعلى الرغم من ذلك.. حذر رونالدو من أن الموهبة وحدها لا تكفي للفوز؛ فهناك العديد من الأشياء الأخرى، التي تساعد على التتويج بالبطولات الكبرى.

واختتم كريستيانو حواره؛ بالقول: "تتويجنا بكأس أمم أوروبا 2016، كان تاريخيًا؛ سواء على مستوى كرة القدم البرتغالية أو على المستوى العالمي.. لقد وضعنا الآن أقدامنا بثبات على الأرض، ولكن عقولنا مرتفعة في السماء".