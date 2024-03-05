لاعب مانشستر سيتي السابق: جوارديولا "قطع عنا الواي فاي".. وهذا سر الثلاثية!

"أنا لست طفلًا عمري 30 عامًا"

تحدث باكاري سانيا، مدافع آرسنال ومانشستر سيتي السابق، عما تعلمه من المدرب بيب جوارديولا، الذي توج مع النادي السماوي بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

وقال سانيا، في مقابلة مع كريس ويتلي: "بيب مختلف للغاية عن أي مدرب، في غرفة الملابس يسلم على كل شخص باليد ويحترم الجميع ويتعامل بإنسانية، هذه لم تكن العادات في غرف الملابس في إنجلترا".

وأضاف: "لا يوجد شيء بعينه تعلمته من بيب، منه تتعلم كل شيء، لغة الجسد وحدها تتكلم، الطريقة التي يحترم بها الناس،

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يتحدث في كل شيء ويضحك معنا، الأمر بدا غريبًا في البداية، قبل أن يصبح من المعتاد أن يشاركنا في كل الأحاديث الخاصة بنا".

وتابع: "جوارديولا كان مرجعا كمدرب، لأنه عنوان للانضباط، حياتك كلها يجب أن تتكيف مع نظامه، الانضباط ليس فقط في الملعب، النظام الغذائي طوال الأسبوع، لو زاد وزنك كيلوجرامًا واحدًا ستكون خارج الفريق، لن تتدرب حتى مع المجموعة".

وختم: "قطع الواي فاي عنّا في البداية، الجميع تضايق، نحن لسنا أطفالا، لكن بعد ذلك تفهم لماذا حصد الثلاثية العام الماضي، فقط بالانضباط الدائم والعقلية السليمة".