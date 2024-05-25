لاعب ليفربول ونجم الدوري السعودي .. برشلونة يبحث عن مساعد "مفاجأة" لمعاونة فليك!

اللغة من أهم شروط الوظيفة

مع اقتراب قدوم هانز فليك كمدرب للفريق، بدأ نادي برشلونة الإسباني البحث عن مساعد جديد له، بشرط إجادته التحدث اللغتين الألمانية والإسبانية.

برشلونة أعلن أمس، الجمعة، عن إقالة المدرب تشافي هيرنانديز، ووفقًا لأغلب التقارير الصحفية، فإن فليك هو المرشح الأقرب لخلافته في الوقت الحالي.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن برشلونة وضع قائمة مكونة من تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، وخافي مارتينيز نجم وسط نادي قطر القطري، ومارك بارترا مدافع برشلونة السابق وريال بيتيس حاليًا، وذلك لتعيين أحدهم كمساعد لفليك.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أول لاعب اتصل به برشلونة هو تياجو ألكانتارا، حيث ينتهي عقده مع ليفربول هذا الصيف ولن يستمر في أنفيلد، ولكنه يبلغ من العمر 33 سنة وقد يفضل اللعب بدلًا من الاعتزال لمساعدة مدربه السابق في بايرن ميونخ.

وجاء الاتصال بألكنتارا أولًا، لأنه تنطبق عليه الصفات المطلوبة في مساعد فليك، بسبب روحه الجيدة وشخصيته القوية وقدرته على التواصل مع اللاعبين.

وأما بالنسبة لمارتينيز فالأمور تبدو أسهل باعتباره قريبًا من الاعتزال، وفرصة العمل كمساعد لفليك في برشلونة قد تكون مغرية له.

ويأتي كذلك بارترا الذي لا يعتبر صاحب الحظوظ الأقوى، رغم لعبه مع برشلونة وبوروسيا دورتموند وتأقلمه على الكرة الإسبانية ونظيرتها الألمانية.

وظهر اسم آخر في قائمة المرشحين وهو إيفان راكيتيتش لاعب الشباب السعودي، والذي يعتبر من اللاعبين المفضلين لجماهير برشلونة، ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية قيام النادي بالتواصل معه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، رغم تردد اسمه كثيرًا للتعاون مع فليك.