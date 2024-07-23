لاعب ليفربول يعترف ببدء عملية البحث: الخليفة الأفضل لمحمد صلاح موجود في إسبانيا!

عقد صلاح ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وليفربول يتحرك لضم خليفته

لم ينكر الياباني واتارو إندو؛ لاعب ليفربول الإنجليزي، بدء ناديه عملية البحث عمن يحل محل الجناح المصري محمد صلاح، في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

مو مرتبط بعقد مع الريدز ينتهي بنهاية موسم 2024-2025، وهناك محاولات سعودية جارية بالفعل للظفر به سواء في الصيف الجاري أو مجانًا في الشتاء المقبل، وهي خطوة غير مستبعدة.

في هذا الشأن، زعمت "ديلي ميل" أن ليفربول يركض وراء الياباني تاكيفوسا كوبو؛ لاعب ريال سوسيداد الإسباني؛ المعروف بـ"ميسي اليابان"، للحصول على توقيعه في الصيف الجاري مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

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وأيد إندو خطوة التعاقد مع مواطنه، معتبرًا إياه صفقة جاهزة، لحل محل الفرعون المصري على الفور.

وقال واتارو خلال تصريحاته لـ"Abema Sports Time": "لقد بدأ البحث عن بديل صلاح، هذه حقيقة بهدف تعزيز صفوف الفريق، وأعتقد أن من بإمكانه حل محل مو هو كوبو".

جدير بالذكر أن كوبو - صاحب الـ23 عامًا - بدأ رحلته الاحتراف والخروج من اليابان نحو شباب برشلونة في شتاء 2011، وفي عام 2019 عاد من جديد لإسبانيا من بوابة ريال مدريد، ومن وقتها مثل عدة أندية إسبانية كفياريال، مايوركا، خيتافي وسوسيداد.

وخلال الموسم الماضي، شارك ميسي اليابان في 41 مباراة مع ريال سوسيداد، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع خمسة آخرين.