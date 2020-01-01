لاعب لايبزيج أولوية قصوى لبايرن ميونخ في الصيف القادم

اللاعب على رادار الفريق البافاري منذ فترة طويلة

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

إدارة بايرن ميونخ، مهتمة بالتعاقد مع المدافع الفرنسي، لتدعيم خط الدفاع الفريق بداية من الموسم القادم.

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ووفقاً لصحيفة فرانس فوتبول، فإن المدافع صاحب الـ 21 عاماً خطف الأنظار إليه من إدارة بايرن خاصة بعد مباراة الفريقين في الدوري خلال الشهر الجاري.

وأكدت الصحيفة، أن أولى هونيس الرئيس السابق للنادي البافاري، كان يتابع اللاعب منذ أن كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسية مع فالينسيان.

ويرتبط أوباميكانو بعقد مع لايبزيج ينتهي في صيف 2021، ولديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو.

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وانضم المدافع الشاب إلى لايبزيج في يناير 2013، قادماً من ريد بول سالزبورج النمساوي بقيمة 10 ملايين.

جدير بالذكر أن لايبزيج ينافس بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني هذا الموسم، إذ يحتل الفريق البافاري صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن لايبزيج.