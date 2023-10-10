لاعب غرناطة: جافي مُحبط .. وهذه كانت خطتنا ضد برشلونة!

لاعب وسط غرناطة يكشف خطة لعب فريقه ضد برشلونة..

أشاد جيرارد جومباو لاعب خط وسط نادي غرناطة بالمستوى الذي قدمه جافي نظيره في برشلونة خلال مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "نويفو لوس كارمينيس" لحساب الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

غرناطة حقق نقطة ثمينة أمام برشلونة بتعادله بنتيجة 2-2 بعدما كان متقدمًا بهدفين نظيفين، لكنه كان قريبًا من الخسارة في ظل الضغط الكتالوني في الدقائق الأخيرة، وإلغاء هدف أثار الكثير من الجدل.

جومباو، أجرى مقابلة عبر برنامج "Jijantes" الإسباني، تحدث خلالها عن المباراة بشكل عام، وبالأداء الذي قدمه جافي بشكل خاص.

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وقال لاعب وسط غرناطة: "أنت لا تعرف كيف يبدو الأمر عندما تلعب ضد جافي، الأمر محبط للغاية، أنه نشيط جدًا وغاضب، ولديه ذلك الجين التنافسي الذي يجعله يزداد حماسًا كلما حاولت إيقافه".

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وعن هدف برشلونة الملغي قال جومباو: "إلغاء هدف جواو فيليكس صحيح بالنسبة لي، فيران توريس أثر على اللعب، صحيح أن تأثيره كان قليلًا لكن أثر بالفعل".

وأضاف: "كنت سأشعر بالغضب الشديد إذا احتُسب الهدف، هذا ما أعتقده، قرار الإلغاء جيد، الحكام أخبرونا أنه إذا حدث تداخل بسيط وتم التنازع على الكرة بأي شكل كان سيتم احتساب تسلل".

وقال لاعب وسط غرناطة في ختام حديثه: "لقد جعلنا برشلونة يشعر بعدم الراحة وهم يحاولون الركض خلف النتيجة، ربما كانوا متعبين بعض الشيء من مباراة دوري أبطال أوروبا، لكن عندما تواجه فريقًا مثل برشلونة عليك أن تفكر في إيقاف المباراة وتعطيل اللعب قدر الإمكان والتأكد من عدم شعورهم بالراحة".