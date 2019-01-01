لاعب شبيبة الساورة: نقص الخبرة وراء التعادل أمام الأهلي

الأهلي تعادل امام شبيبة الساروة في الوقت القاتل من اللقاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد شريف يحيي، لاعب شبيبة الساورة أن نقص الخبرة، وراء تعادل فريقه أمام الأهلي في ثاني جولات دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الساورة مع الأهلي، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد 20 أغسطس في الجزائر، حيث سجل شريف هدف أصحاب الأرض بينما تعادل كريم وليد للأهلي.

وقال لاعب الساورة في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "كنا نداً للأهلي طيلة المباراة، كنا أخطر طيلة اللقاء، الهدف حررنا في اللقاء".

وواصل: "ولكن نقص الخبرة، أدى إلى أن الأهلي يسجل التعادل من فرصة وحيدة، شرف كبير لي التسجيل في شباك الأهلي".

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة مجموعته بأربع نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن سيمبا صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مع فيتا كلوب متذيل الترتيب، بينما يحتل الساورة المركز الثالث بنقطة وحيدة.