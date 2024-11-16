لاعب شاطئية الإمارات: لهذا السبب خسرنا لقب نيوم أمام البرازيل

كشف وليد بشر، لاعب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، سبب خسارة فريقه مباراة البرازيل في نهائي بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، التي أقيمت في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وخسر المنتخب الإماراتي لقب كأس نيوم للكرة الشاطئية بخسارته على يد نظيره البرازيلي بنتيجة 1-6 مساء اليوم السبت.

وصرح بشر للنسخة العربية من موقع جول، عقب المباراة، "كما تعرفون، منتخب البرازيل هو الأفضل في العالم، على أية حال كانت بطولة نيوم إعدادًا جيدًا لتصفيات كأس العالم في فبراير المقبل".

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وأضاف "أهدرنا أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل، وهذا سبب خسارتنا، فعندما تهدر فرصة ضد البرازيل من الصعب أن تحصل على أخرى، لكن نتمنى أن نتعلم من هذه الأخطاء".

وأكمل "في كرة القدم الشاطئية، إذا ضربت الكرة على الأرض من الممكن أن تغير اتجاهها، ولا يمكنك أن تلوم الحارس حال دخلت في مرماه".

وواصل "نوجه الشكر لمسؤولي نيوم على تنظيم هذه البطولة الرائعة، قدمنا ما علينا في أول مباراة نهائية نلعبها، لسنا راضين عن النتيجة، لكن الأداء كان مرضيًا".

وشدد بشر على أن منتخب الإمارات لم يتأثر بالفوز الكبير الذي حققه منتخب البرازيل على إسبانيا أمس الجمعة (9-1)، مشيرًا إلى أن لكل مبارة ظروفها، وأن مباراة اليوم حُسمت على جزئيات بسيطة، حيث استغلت البرازيل الفرص التي أتيحت لها، بينما فشل الإماراتيون في ذلك.