لاعب سيمبا: جاهزون لرد الهزيمة للأهلي

الأهلي يحل ضيفاً على سيمبا عصر الثلاثاء في دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد محمد حسيني، لاعب سيمبا التنزاني، جاهزية فريقه لرد هزيمة الأهلي، عندما يواجه عصر الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزاً عريضاً على نظيره سيمبا، في الجولة الماضية من البطولة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال حسيني في تصريحات إعلامية قبل المباراة: "الأهلي استفاد من مواجهتنا في الجولة الماضية على أرضة، يجب علينا أن نرد له الهزيمة".

💢- لجنة المسابقات توقع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على #الأهلي ومثلها على #الزمالك بسبب السباب الجماعي لجمهور الفريقين، في مباراتي #النجوم و #حرس_الحدود. pic.twitter.com/93MvKEkIyK — جول مصر (@goaleg) February 11, 2019

وتابع: "سنحاول أن نستفيد من أرضنا وجماهيرنا، من أجل تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة الغد".

ويتصدر الأهلي، المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، بعد فوزين على كلٍ من فيتا كلوب وسيمبا، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.

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وعلي الجانب الآخر، يحتل سيمبا المركز الثالث من المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد فوز على شبيبة الساورة، وهزيمتين من فيتا كلوب والأهلي.