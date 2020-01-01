لاعب سامبدوريا يُكذب ناديه ويؤكد عدم إصابته بكورونا

الفحوصات النهائية أكدت سلامته..

أعلن عمر كولي، لاعب سامبدوريا، عن أنه غير مصاب بفيروس كورونا وذلك في أعقاب إجرائه لفحص آخر أكد على سلامته.

وكان النادي الإيطالي قد أعلن عن إصابة 4 من لاعبيه يوم الجمعة الماضية من ضمنهم عمر كولي، لكن اللاعب خرج في فيديو عبر إنستجرام يؤكد أنه بخير وعلى ما يرام.

كولي قال "أعزائي أفراد العائلة والأصدقاء والمعجبين، شكرًا على رسائلكم المهتمة بي، لقد أجريت اختبارًا للدم والرئة يوم الخميس وكانت النتائج سلبية.".

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كما أضاف "يوم الجمعة أجريت اختبارًا أنفيًا آخر ولكن كانت النتائج غير مؤكدة، ولذلك يمكنني أن أؤكد أنني وعائلتي في مأمن من فيروس كورونا.".

وأتم "أشكر سامبدوريا على المساعدة والدعم الذي تلقيناه ولا نزال نتلقاه. أصلي من أجل المرضى وأتمنى لهم الشفاء العاجل، كما أن قلبي يذهب إلى جميع الأطباء والممرضات والخبراء الشجعان الذين يعملون كل يوم وليلة لمحاربة المرض.".

سامبدوريا كان ثاني نادٍ على مستوى الدوري الإيطالي يُعلن عن إصابة لاعب محترف فيه بكورونا، حيث كان مانولو جابياديني هو المصاب الأول في الفريق، قبل الإعلان عن إصابة 4 آخرين ثم 2 مساء أمس السبت..

يذكر أن دانيلي روجاني، لاعب يوفنتوس، كان أول من أُعلِن عن إصابته بكورونا من بين فرق الكالتشيو، ليخضع البيانكونيري كاملًا للحجر الطبي لمدة 14 يومًا بعد ساعات من قرار تأجيل منافسات الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى.