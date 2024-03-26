لاعب ريال مدريد يصدم أنشيلوتي بإصابة مُقلقة مع منتخب بلاده

هل يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي؟

ضربة قوية تعرض لها نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما تعرض أحد نجوم الفريق إلى إصابة صادمة خلال التوقف الدولي الحالي.

لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا كان يشارك مع منتخب بلاده، في المباراة الودية التي تقام مساء اليوم، الثلاثاء، أمام تشيلي، ضمن التحضيرات المستمرة لبطولة يورو 2024.

ولسوء الحظ قرر المدرب ديدييه ديشان إخراج نجم ريال في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وإقحام ماتيو جيندوزي لاعب وسط لاتسيو بدلًا منه، وذلك لمعاناته من إصابة جعلته يعجز عن إكمال المباراة.

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وتأتي هذه الأنباء بمثابة الصداع في رأس المدرب كارلو أنشيلوتي، والذي يُعول على كامافينجا في أكثر من مركز بخط الوسط والدفاع، وغيابه سيمثل ضربة هائلة للفريق.

ويطمح المدرب المخضرم في جاهزية اللاعب للحاق بالمواجهة الأهم للفريق الإسباني، عندما يلعب أمام مانشستر سيتي يوم 9 أبريل القادم في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.