لاعب ريال مدريد يرحب بمبابي والإدارة تتمسك بالدبلوماسية

كاربخال يرحب بمبابي وأنشيلوتي يتمسك بالدبلوماسية

لم يعد الحديث عن كيليان مبابي سرًا فالبعض في ريال مدريد بات يطرح اسمه علانية لاعبًا منتظرًا في الفريق، مع بقاء البعض الآخر محتفظًا ببعض الدبلوماسية كونه ما زال لاعبًا في باريس سان جيرمان.

الحديث لم يعد عن المباريات التي يخوضها الفريق الإسباني في الدوري؛ فأمس كان معظم الكلام عن مبابي ربما أكثر من الفوز على ريال بيتيس.

وكان ريال مدريد قد نجح في خطف فوز مهم وصعب من مضيفه ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين بهدف لداني كاربخالح ليتصدر ريال مدريد بسبع نقاط مؤقتًا جدول الترتيب بعد 3 جولات تعادل في الثانية مع ليفانتي 3-3 وفاز في الأولى على ألافيس 4-1.

ماذا قال كاربخال عقب هدف الفوز لفريقه؟

تحدث كاربخال عقب فوز فريقه بهدفه وقال: "جعلنا ريال بيتيس يعاني، سعيد لمساعدتي الفريق في أي مركز".

وتطرق داني للحديث عن انضمام الفرنسي كيليان مبابي وقال: "أتمنى انضمام مبابي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فهو لاعب عظيم وسيعزز قوة الفريق".

الكل يتحدث عن مبابي.. فماذا قال أنشيلوتي وبوتراجينو؟

لم يغفل الصحافيون عن سؤال الكل عن كيليان مبابي وتباينت الردود مع انحياز المسؤولين إلى الردود الدبلوماسية.

وقال المدرب كارلو أنشيلوتي عقب فوزه على ريال بيتيس الصعب "باريس سان جيرمان لم يرد على عرض ريال مدريد الثاني بشأن مبابي؟ فلنتحدث عن المباراة، باقي الأمور ندعها للنادي. افتقدنا الحسم في الشوط الأول وكنا أفضل في الشوط الثاني وتحكمنا في المباراة".

أما إيميليانو بوتراجينو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد فقال عن كيليان: "مبابي؟ نتفهم تطلعات الجماهير فكل وسال الإعلام تتحدث عن ذلك، لكننا ليس لدينا ما نقوله".

ما آخر تطورات صفقة مبابي؟

يعد كيليان مبابي هدف ريال مدريد الكبير في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، الناديان لم يخفيا وجود محادثات بينهما خاصة مع تبقي موسم في عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي.

آخر ما قيل كان عن عرض ريال مدريد لمبلغ 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين حوافز للحصول على خدمات اللاعب الشاب.

وتتوقع أغلب التقارير إنهاء الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي.

ويظهر اسم كيليان مبابي في قائمة فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس اليوم في الدوري الفرنسي رغم كل التقارير التي تقربه من الرحيل، كما نشر اللاعب نفسه صورة له في تدريبات الفريق أمس.

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