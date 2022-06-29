لاعب ريال مدريد: أنشيلوتي طلب مني مسامحته بنهاية الموسم!

يرى أنها خطوة مشرفة له

كشف داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، عن قيام كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بالاعتذار له خلال فترة نهاية الموسم الماضي.

سيبايوس عاد إلى النادي الإسباني بعد إعارة غير ناجحة مع آرسنال، ليجلس على دكة البدلاء كثيرًا تحت قيادة أنشيلوتي.

وخلال حديثه مع تيتو جونزاليس في إذاعة "ميديا سيت" كشف لاعب الوسط الإسباني عن تجربته مع المدرب الإيطالي وخططه للمستقبل.

ماذا قال سيبايوس؟

صاحب الـ25 سنة لعب 338 دقيقة فقط في 18 مباراة مع ريال الموسم الماضي رغم نمو دوره مع الفريق بشكل تدريجي.

لاعب ريال قال خلال تصريحاته:"المدرب طلب مني مسامحته لأنني لم ألعب الدقائق التي أستحقها وهذا شرف لي أن يقوم بتلك الخطوة".

وأضاف:"سأتحدث معه خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد وبعدها سأقرر خطوتي القادمة بخصوص مستقبلي".

ويأتي ذلك بعد خروج أنشيلوتي بنفسه في إبريل الماضي في مؤتمر صحفي، ليؤكد أن سيبايوس لم يلعب بالشكل الذي يستحقه رغم تألقه في التدريبات.

وكشف سيبايوس عن رغبته في الحصول على فرصة اللعب بانتظام من أجل المشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم قطر 2022.

هل يرحل سيبايوس عن ريال مدريد؟

يدخل اللاعب في العام الأخير من عقده مع النادي الإسباني، ولا توجد نية في الوقت الحالي لتوقيعه على عقد جديد بسبب تهميشه وجلوسه المستمر على دكة البدلاء.

ويعتبر خيار العودة إلى فريقه السابق ريال بيتيس هو الأقرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل لعب المزيد من الدقائق لدخول تشكيل المدرب لويس إنريكي للمونديال القادم.

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