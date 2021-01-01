لاعب روما يفقد الذاكرة عقب لقاء شاختار!

واقعة مؤسفة للذئاب العاصمية

كشف مدرب روما باولو فونسيكا عن تعرض لاعب الفريق روجير إيبانيز لفقدان الذاكرة عقب لقاء الفريق الأوروبي مع شاختار دونتسك الخميس.

وفاز روما على شاختار بهدفين مقابل واحد بالعاصمة الأوكرانية كييف بعد سابق انتصاره بثلاثية نظيفة ذهاباً، ليعبر إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

وقال فونسيكا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "روجير لا يتذكر أي أمر من الشوط الأول الذي لعبه من المباراة".

وتعرض المدافع البرازيلي لالتحام قوي على مستوى الرأس مع زميله ماراش كومبولا تسبب في خروجه وتبديله من قبل المدير الفني خوفاً على سلامته.

وحذرت عدة دراسات مؤخراً من خطورة الالتحامات على مستوى الرأس في كرة القدم والرياضة عموماً، وتأثيرها السلبي على المدى البعيد على الذاكرة.

وأدخل الاتحاد الدولي مؤخراً تعديلات بخصوص الإصابات على مستوى الرأس، وأهمها السماح بتغيير إضافي استثنائي في تلك الإصابات.

يذكر أن روما هو الفريق الإيطالي الوحيد الحاضر حالياً في المسابقات الأوروبية، وسيتعرف على مصيره عقب قرعة ربع النهائي عصر الجمعة.