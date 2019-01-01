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لاعب جور ماهيا الكيني يحتفل بنفس طريقة شقيقه الراحل بعد هدفه في الزمالك

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الزمالك يخسر من جور ماهيا برباعية مقابل هدفين
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة جور ماهيا الكيني والزمالك، احتفال دينيس أوليتش، الذي سجل الهدف الرابع في مرمى الفريق الأبيض، بنفس طريقة شقيقه الراحل ستيف.

الزمالك خسر من جور ماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت مصارد صحفية إلى أن دينيس أوليتش، قام بالاحتفال على نفس طريقة شقيقه الراحل ستيف، والذي كان قد سجل هدفًا في مرمى الزمالك عام 1998.

هدف دينيس أوليتش جاء بطريقة رائعة، بعدما قام بمراوغة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، وقام بتصويب الكرة في المرمى.

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جور ماهيا - الزمالك

الزمالك لم ينجح في تحقيق الفوز في مباراته الأولى في نسخة 2019 من كأس الكونفدرالية، بعدما خسر على يد فريق جورماهيا بأربعة أهداف لهدفين.

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